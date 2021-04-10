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Yunan hükümeti: Giorgos Karaivaz suikasti açıklığa kavuşturulacak

10.04.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunan hükümeti gazeteci Giorgos Karaivaz suikastinin bir an önce aydınlatılacağını açıkladı.

Yunan hükümeti: Giorgos Karaivaz suikasti açıklığa kavuşturulacak

Polis muhabiri Karaivaz evinin önünde öldürülmüştü.Yunan hükümeti polis muhabiri ve blog yazarı gazeteci Giorgos Karaivaz'ın Atina'da evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis ERT Televizyonu'na verdiği demeçte, olayın en kısa süre içinde açıklığa kavuşturulacağını söyleyerek, "Yunan polisi çok hızlı bir biçimde suçluları bulup adalete teslim edecektir" dedi. Bakan bu açıklama öncesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile görüştüğünü belirterek, Mitsotakis'in olayın hızlıca aydınlatılmasını istediğini söyledi.

Yunan gazeteci Giorgos Karaivaz Cuma günü Atina'nın güneyindeki Alimos banliyösündeki evinin önünde kimliği belirsiz iki kişi tarafından vurularak öldürülmüştü. Görgü tanıklarının Yunan medyasına verdiği bilgiye göre iki saldırgan daha sonra olay yerinden motosikletle kaçtı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Yunan medyası ve gazetecinin arkadaşları saldırganların Karaivaz'ın haberlerini yaptığı suçlular tarafından görevlendirildiği tahmin ediyor.

Kathimerini gazetesi olay yerinde 17 mermi kovanı bulunduğunu yazdı. Ancak Karaivaz'ın komşuları saldırı sırasında silah sesi duymadıklarını belirti. Polis bu nedenle saldırıda susturuculu silah kullanıldığını tahmin ediyor.

Olay 11 yıl önce gazeteci Sokratis Giolias'ın öldürüldüğü saldırıyı hatırlattı. Giolias da evinin önünde 16 kurşunla öldürülmüştü. Saldırıyı aşırı solcu bir terör örgütü üstlenmişti.

AB yetkililerinden kınama

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen suikasti kınadı. Von der Leyen Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir gazetecinin öldürülmesi alçakça, korkakça bir eylem" dedi. Von der Leyen, Avrupa'nın özgürlükleri savunduğunu belirterek, "Basın özgürlüğü belki de en kutsalı. Gazeteciler güvende çalıbaşabilmeli" dedi. Von der Leyen gazetecinin ailesine taziyelerini iletirken suçluların bir an önce yargı önüne çıkarılması temennisinde bulundu.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jurova da adaletin tecelli etmesi ve gaetecilerin güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğini söyledi. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic ise yetkili makamlardan olayı bir an önce her yönüyle araştırmasını ve sorumluluları yargı önüne çıkarmasını istedi. Mijatovic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karaivaz'ın öldürülmesinin gazeteciliğin Avrupa'da tehlikeli bir meslek olduğunu trajik biçimde hatırlattığını belirtti.

Dpa / HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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