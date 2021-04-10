Yunan hükümeti: Giorgos Karaivaz suikasti açıklığa kavuşturulacak

Polis muhabiri Karaivaz evinin önünde öldürülmüştü.Yunan hükümeti polis muhabiri ve blog yazarı gazeteci Giorgos Karaivaz'ın Atina'da evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis ERT Televizyonu'na verdiği demeçte, olayın en kısa süre içinde açıklığa kavuşturulacağını söyleyerek, "Yunan polisi çok hızlı bir biçimde suçluları bulup adalete teslim edecektir" dedi. Bakan bu açıklama öncesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile görüştüğünü belirterek, Mitsotakis'in olayın hızlıca aydınlatılmasını istediğini söyledi.

Yunan gazeteci Giorgos Karaivaz Cuma günü Atina'nın güneyindeki Alimos banliyösündeki evinin önünde kimliği belirsiz iki kişi tarafından vurularak öldürülmüştü. Görgü tanıklarının Yunan medyasına verdiği bilgiye göre iki saldırgan daha sonra olay yerinden motosikletle kaçtı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Yunan medyası ve gazetecinin arkadaşları saldırganların Karaivaz'ın haberlerini yaptığı suçlular tarafından görevlendirildiği tahmin ediyor.