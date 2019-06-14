HABER

Yunan Komünist Partisi: “Ülkedeki ABD ve NATO üsleri kapatılsın “

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2019 20:41 | Son Güncelleme

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), ABD’nin İran’a karşı planlarının bölgedeki uluslar için iyi bir sonuç getirmeyeceğini gerekçe göstererek ülkedeki tüm ABD ve NATO üslerinin kapatılması yönünde çağrıda bulundu.İran ile ABD arasında yaşanan Uman denizi saldırıları krizi devam ederken Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Washington’un, Tarhan yönetimine karşı olan tutumunun ve planlarının bölgede kötü sonuçlar doğurabileceği gerekçesi ile ülkedeki tüm ABD ve NATO üslerinin kapatılması yönünde çağrıda bulundu.Yunanistan Komünist Partisi (KKE) tarafından yapılan resmi açıklamada, “Umman Körfezi’ndeki tankerlere yapılan saldırılar bir kez daha İran aleyhine gelişmeleri ateşledi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), ABD’nin İran’a karşı planlarının bölgedeki uluslar için iyi bir sonuç getirmeyeceğini gerekçe göstererek ülkedeki tüm ABD ve NATO üslerinin kapatılması yönünde çağrıda bulundu.
İran ile ABD arasında yaşanan Uman denizi saldırıları krizi devam ederken Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Washington’un, Tarhan yönetimine karşı olan tutumunun ve planlarının bölgede kötü sonuçlar doğurabileceği gerekçesi ile ülkedeki tüm ABD ve NATO üslerinin kapatılması yönünde çağrıda bulundu.
Yunanistan Komünist Partisi (KKE) tarafından yapılan resmi açıklamada, “Umman Körfezi’ndeki tankerlere yapılan saldırılar bir kez daha İran aleyhine gelişmeleri ateşledi. ABD sanki ’çoktan hazırlanmış gibi’ davranıyor. İran’ı sıkıştırmak için bölgedeki askeri kuvvetlerini artırıyor. İran etrafındaki şüphenin artması için iyi bir aldatmaca yaratıyor Şimdi Yunanistan’daki tüm yabancı ABD ve NATO üslerini kapatın. NATO ve AB misyonlarına katılan tüm Yunan askeri kuvvetlerini iade çekin” denildi.
Parti, ABD’nin bölgedeki eylemlerinin emperyalist güçlerin enerji kaynaklarını kontrol etme, ticaret yollarını ve pazar paylarını ele geçirme temelli olduğunu öne sürdü.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepkiHintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki
TBMM Başkanı Mustafa Şentop yargı reformuyla ilgili konuştuTBMM Başkanı Mustafa Şentop yargı reformuyla ilgili konuştu

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını açıklaması

Erdoğan'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını açıklaması

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Durmuyor! Bir bikinili paylaşım daha!

Durmuyor! Bir bikinili paylaşım daha!

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

İbrahim Kalın'dan ABD'ye mektup tepkisi!

Bakan Akar'dan ABD Savunma Bakan Vekili'ne 'mektup' tepkisi

Bakan Akar'dan ABD Savunma Bakan Vekili'ne 'mektup' tepkisi

Erdoğan'dan 'yeni askerlik sistemi' mesajı: Hayırlı olsun!

Erdoğan'dan flaş 'yeni askerlik sistemi' mesajı!

Deniz Baykal'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

İçişleri Bakanı Soylu: Vatandaşlar acaba İmamoğlu kucaklarken beni ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye S-400'ü almıştır, bu işi bitirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.