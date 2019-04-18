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Yunan Komutanının helikopterine taciz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 20:44 | Son Güncelleme

Güvenlik kaynakları, yabancı basında yer alan Yunan Kara Kuvvetleri Komutanını taşıyan helikopterin, Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Güvenlik kaynakları, yabancı basında yer alan Yunan Kara Kuvvetleri Komutanını taşıyan helikopterin, Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bazı yabancı basın yayın organlarında, "Yunan Kara Kuvvetleri Komutanının helikopterle Meis Adası'na intikali sırasında, Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği" iddiası yer aldı.

Güvenlik kaynakları, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yunan komutanı taşıyan helikoptere herhangi bir şekilde tehlikeli yaklaşmanın söz konusu olmadığını ifade eden kaynaklar, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların Ege’de mutat görevlerini yerine getirdiğini kaydetti.

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Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddiası Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı

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