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Yunan medyası duyurdu: Ege'de SİHA üssü kuruluyor

28.12.2020 17:39 | Son Güncelleme:
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Yunan medyası duyurdu: Ege'de SİHA üssü kuruluyor

Ege Denizi'nin ortasına bir SİHA üssü kurmaya hazırlanan Atina yönetimi, Türkiye'nin çıkışına yanıt verdi ve adaların silahsızlandırılmayacağını ilan etti. Adalara daha fazla asker konuşlandırmayı planlayan Yunan ordusu, İsrail'le işbirliği yapıyor.

Fransa'dan Rafale jetleri almaya karar veren Yunanistan, ayrıca ABD'den F-35 istedi. Türkiye'nin özellikle Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki savaşların kaderini silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) değiştirmesi ise, Ege Denizi'nde bir ilkin yaşanmasına yol açtı.

Yunan medyası, Bayraktar TB2'lerin yeni bir çığır açması üzerine Atina yönetiminin İsrail'den SİHA'lar satın alacağını ve Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri (Skiros) Adası'na drone üssü kurulacağını duyurdu.

Türkiye'ye karşı yığınak başladığını aktaran yerel medya, İsrail SİHA'larıyla İskiri'deki Tanagra hava üssünü canlandıracağını ve tüm Ege Denizi'ni güneyden kuzeye izleyeceğini yazdı.

Ayrıca hava savunma sistemi Patriot'u da modernize etmeye hazırlanan Yunanistan, 2020 biterken Türkiye'ye yakın silahsızlandırılmış statüdeki adaları da kapsayan tatbikat alanları ilan etti.

Yunanistan'ın yayınladığı NOTAM'la yeni yılın ilk günlerinden 26 Şubat'a kadar Ege Denizi'ni boydan boya kapatması Ankara'nın sert tepkisini çekti, Türk Dışişleri resmi açıklama yaptı.

Bunun üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye karşılık verdi, tatbikatların yıllardır Ege ve Doğu Akdeniz'de aynı bölgelerde icra edildiğini savundu.

Söz konusu bölgelerin ayrı ayrı zamanlarda kapatılacağını aktaran Yunan Dışişleri, silahsızlandırılmış adaların yalnızca Ankara'nın ileri sürdüğü bir tez olduğunu iddia etti.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ise Türkiye'ye yakın adaları Noel öncesinde ziyarette etti, adalarda daha fazla asker ve silah konuşlandırılacağını söyledi.


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