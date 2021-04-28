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Yunan medyasında Türkiye paniği: Kafamızı karıştırıyor!

28.04.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın kabiliyet gücü, Yunan medyasında endişeye yol açtı.

Aksungur’un özelliklerini duyan Yunan spiker, “Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor çünkü her ay yeni bir silah üretileceğini duyuruyorlar. Onları dikkatlice izlemeliyiz” dedi.

Azerbaycan'dan Libya'ya, yaşanan birçok çatışmanın kaderini değiştirerek büyük başarı kazanan Türk SİHA'ları dünya basınının gündeminde olmaya devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen ve geçtiğimiz gün test atışları sırasında 30 kilometreden hedefi vuran Aksungur SİHA Yunan medyasında geniş yer buldu. Skai TV muhabiri Manolis Kostidis, Aksungur SİHA’nın özelliklerini canlı yayında anlattı.

“BU DURUM YUNANİSTAN’I ENDİŞELENDİRMELİ”

Aksungur SİHA’nın insansız aracın ANKA İHA modelinin gelişmiş versiyonu olduğunu kaydeden Manolis Kostidis, "Aksungur modeli uçak, ikmal veya herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan tam 40 saat uçabiliyor. 750 kilo faydalı yük, lazer güdümlü füzeler ve bombalar taşıyor ve tabii ki gözetleme kabiliyetine sahip. Bu durum Yunanistan’ı endişelendirmeli. Ayrıca mühendislerin dediklerini dikkate almalıyız. Türkler bununla çok ciddi tasarruf edecekler" dedi.

TÜRKİYE’NİN SİLAHLARI KAFIMIZI KARIŞTIRIYOR

Kostidis’in açıklamaları stüdyoda bir an sessizliğe neden oldu. Sunucu, konuğu ve muhabir Manolis’e “Biliyor musunuz, Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor. Çünkü her ay yeni bir silah üretileceklerini açıklıyorlar. Onları daha dikkatlice izlemeliyiz." ifadesine yer verdi.

30 KİLOMETREDEN HEDEFİ VURMUŞTU

Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı, geçtiğimiz gün önemli bir atış testi gerçekleştirdi. Aksungur SİHA, ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki mühimmatla 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Test atışının görüntülerini, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından ‘‘Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz’’ mesajıyla paylaşmıştı. Aksungur Ankara'dan 340 kg ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile havalandı. Uydudan kontrol ile Sinop açıklarına giden Aksungur, 20 bin feet irtifada 30 kilometre menzilden hedefi başarı ile vurmuştu.

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Türkiye Yunanistan

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