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Yunan mevkidaşından Akar'a davet

DÜNYA HABERLERİ  | 15.08.2018 10:45 | Son Güncelleme

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Yunanistan'a davet etti.

Yunan mevkidaşından Akar'a davet

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, Türkiye'de tutuklu yargılanan 2 Yunan askerin tahliye edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Yunanistan'a davet ettiği bildirildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin dün tahliye edilmesinin ardından Kammenos'un Akar'ı telefonla aradığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye'nin Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda konuştu. Kendisine iki Yunan askerin serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve onu resmi ziyaret için Yunanistan'a davet etti."

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Hulusi Akar Yunanistan savunma bakanı davet

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