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Yunan milli muhafızından mültecilere yönelik kan donduran paylaşım

DÜNYA HABERLERİ  | 14.09.2020 11:56 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın Midilli Adası’ndaki Meclis Üyesi ve milli muhafız olan M.Y adlı Yunan vatandaşı, sosyal medya hesabından mültecilere yönelik çirkin paylaşımıyla kan dondurdu.

Yunan milli muhafızından mültecilere yönelik kan donduran paylaşım

Yunanistan'ın mültecilere yönelik ırkçı yaklaşım ve nefret söylemlerine bir yenisi daha eklendi.Yunanistan'ın Midilli Adası’ndaki Kalloni Nahiyesi Meclis Üyesi ve milli muhafız olarak görev yapan Yunanlı M.Y, sosyal medya hesabından mültecilere yönelik yaptığı paylaşım kan dondurdu.

Sosyal medya hesabından askeri tatbikat atış alanında çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak tüyleri ürperten yazı yazan M.Y, “Burada (mülteciler için) çadırların kurulduğu atış poligonundayım. Bu kez hareket eden doğal hedeflerle tekrar atış yapmak için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.

KİN VE NEFRET SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, paylaşım nedeniyle savcılık söz konusu M.Y adlı milli muhafız görevlisinin silahını teslim etmediğini ve M.Y'nin " kin ve nefret suçundan" olayla ilgili cezai soruşturma başlatması üzerine gözaltına alındığını duyurdu.

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