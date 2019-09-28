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Yunan ordusunda postal ve üniforma yetersizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 10:03 | Son Güncelleme

Yunan ordusunda yeterli postal ve üniforma bulunamadığı için askerliğini yapmak için başvuran gençlerin başvurularının bir sonraki döneme kaydırıldığı iddia edildi.Yunan ordusunda askerlere verilebilecek yeterli postal ve üniforma hatta silah olmadığı iddiası ülkeyi karıştırdı.

Yunan ordusunda yeterli postal ve üniforma bulunamadığı için askerliğini yapmak için başvuran gençlerin başvurularının bir sonraki döneme kaydırıldığı iddia edildi.
Yunan ordusunda askerlere verilebilecek yeterli postal ve üniforma hatta silah olmadığı iddiası ülkeyi karıştırdı. Askerliğini yapmak isteyen gençlere bu sefer Yunan ordusu yetersiz kaldı. Postal ve üniforma eksikliğinden dolayı askerliğini yapmak için başvuran gençlerin başvurularının bir sonraki doneme kaydırıldığı iddia edildi. Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ’’Şu anda ordunun destek verebileceğinden daha fazla askeri birliklere katılmak isteyenler var açıklamasını yaptı. Yunan gazetesi askeri kaynakları ise unan ordusunun bu kadar fazla askerin yemek ve giyim ihtiyacını karşılayamayacağını belirtti. Resmi rakamlara göre Yunan kara kuvvetlerinde subaylarla beraber toplam 93 bin 500 kişi bulunuyor. Yılda yaklaşık 60 bin gencin askerlik yaptığı belirtiliyor.

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