Yunan Parlamentosu, Makedonya Cumhuriyeti ile imzalanmış olan Prespa Anlaşması’nı onayladı. Makedonya’nın ismi Kuzey Makedonya olarak değişecek.

Yunan Parlamentosu Makedonya’nın isim değişikliği anlaşmasını onayladı. Yunan halkının karşı çıkmasına rağmen, Parlamento’da yapılan oylamada 146 oya karşı 153 oyla Prespa Anlaşması milletvekilleri tarafından onaylanarak 27 yıllık anlaşmazlık sona erdirildi.

Yunanistan, Makedonya’nın 1991 yılındaki bağımsızlığından bu yana ülke sınırları içerisinde aynı isimde bir bölgeye sahip oldukları için isim değişikliğini istiyordu.

