Yunan parlamentosuna "yetkini kullan" çağrısı

Açık mektupta ihlallerle ilgili acil inceleme başlatılması talep edildi.Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de bulunduğu 29 insan hakları ve yardım örgütü Yunan parlamentosuna, sığınmacılara uygulanan "pushback" uygulamaları konusunda harekete geçme çağrısı yaptı.

Sivil toplum kuruluşlarının yayımladığı açık mektupta Yunanistan'a deniz yoluyla ulaşmaya çalışan sığınmacıların zorla itme (pushback) yoluyla Türkiye'ye gönderildiği suçlamaları konusunda parlamentonun "acil inceleme başlatması" istendi.

Uluslararası Af Örgütü'nden göç araştırmacısı Adriana Tidona, "Yunan sınırlarındaki insanlara yönelik şiddet ve geri itme gibi ciddi suçlamaların üzerine gidilmemesine artık hoşgörü gösterilemeyeceğini" belirterek "Yunan parlamentosunu, bu uygulamalardan zarar gören tüm insanların yararı ve bu olayların tekrarlanmaması için yetkilerini kullanmaya çağırıyoruz" dedi.

Yunan sahil güvenliğinin, Yunanistan'a ulaşmaya çalışan sığınmacıları zorla Türk karasularına ittiği ya da denizin ortasında bıraktığı şeklinde çok sayıda iddia ortaya atılmış, Yunan hükümeti iddiaları reddetmişti.