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  4. Yunan polisi, göçmenlerin arasına karışıp kaçmaya çalışan Konyalı'yı döverek geri yolladı

Yunan polisi, göçmenlerin arasına karışıp kaçmaya çalışan Konyalı'yı döverek geri yolladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 16:30 | Son Güncelleme

Sınırda Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin arasına karışan Konyalı vatandaş, Yunan polisi tarafından dövülerek geri gönderildi.

Yunan polisi, göçmenlerin arasına karışıp kaçmaya çalışan Konyalı'yı döverek geri yolladı

Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler için sınır kapılarını açmasıyla birlikte başlayan göç dalgası devam ediyor. Konyalı bir vatandaş da Yunanistan sınırında bekleyen göçmenlerin arasına karışarak sınırı geçmeye çalıştı.

"KAFAMDA 10 TANE DİKİŞ VAR"

Kafasında sargı bezi olan vatandaş, Yunanistan sınırı geçmeye çalıştığını söyleyerek, "Buraya geldim girdim içeriye. Yunan polisleri yakaladılar bizi. 'Tellerden çıkın' dediler arkadaşlar çıktı ben çıkmadım. Copla sopalarla silahlarla sıktılar zaten. Kafama sopayla vurdular 10 tane dikiş var" dedi.

Konyalı vatandaş, işsiz ve sigortasız olduğunu, babası ve kardeşinin yurt dışında olduğunu ve bu nedenle sınırı geçmek istediğini söyledi.

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