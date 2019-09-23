Yunan polisi işkence yaptığı göçmenleri Türkiye'ye itiyor

Ali Can ZERAY/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanan 2 yaralı Pakistanlı göçmenden biri, tedavisinin ardından taburcu edilirken, diğerinin tedavisi sürüyor. Tedavisi süren Pakistanlı Ali Riza, Yunan polisinin işkence yaptıktan sonra kendilerini zorla bota bindirip, Türkiye'ye gönderdiğini söyledi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede, Meriç Nehri kıyısında yaralı ve bitkin halde bulunan Pakistanlı Ali Riza (36) ve Ali Murtaza (22), çağrılan ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 3 gündür tedavi gören iki Pakistanlı'dan Ali Murtaza taburcu edilirken, Ali Riza'nın tedavisi ise sürüyor.

'DEMİRLE DÖVDÜLER'

Yunan polisinin işkence yaptıktan sonra kendilerini zorla bota bindirip, Türkiye'ye gönderdiğini söyleyen Ali Riza, yaşadıklarının etkisinden kurtulamıyor. Yunan polisinin bir kampa götürüp kendilerine günlerce işkence yaptığını anlatan evli ve 4 çocuk babası Pakistanlı Ali Riza, "Yaklaşık 5 ay önce Türkiye'ye geldim. İstanbul'da son ütücü olarak bir atölyede çalıştım. Biraz para biriktirip Almanya'ya gitmek için Yunanistan'a kaçak geçtim. Burada Yunan polisi bizi yakaladı. Daha sonra beni ve arkadaşım Ali Murtaza'yı kampa götürdü. Orası çok kötü bir yerdi. Burada 3-4 gün kaldık. Bize yemek vermediler ve sürekli dövdüler. Ayaklarıma demirle vurarak dövdüler. Yürüyemiyor ve öyle halsiz yatıyordum. Daha sonra bizi bir bota bindirip Türkiye'ye attılar. Türk askerleri bizi karşıladı ve yemek verdi. Türkiye'de bizi çok iyi davrandılar. Ben öleceğimi düşündüm, hayatta kaldığım için şanslıyım. Türkiye'de 1 yıl çalışıp Pakistan'a ailemin yanına döneceğim" dedi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Ali Murtaza ise Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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