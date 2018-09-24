Yunan polisi, kaçakları yarı çıplak Türkiye'ye geri gönderdi iddiası (2)

'TÜRK ASKERİNE SÖYLERSENİZ SİZİ ÖLDÜRÜRÜZ'
Yunan polisi tarafından dövülüp paraları gasbedildikten sonra üzerlerindeki kıyafetleri çıkarılarak yarı çıplak Türkiye'ye gönderildiklerin iddia eden kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi. Yunan polisi tarafından dövüldüğünü iddia eden Pakistanlı göçmenlerden Mihracettin Rahmatullah, "Yunan askerleri bizi dövdü. Burada 2 gün aç susuz bıraktılar. Çok acımasızlardı. Çocukları bile dövüyorlardı. Yunan polisleri cebimizde ne var yok aldılar. Bizim üzerimizdekileri de çıkarıp, Türkiye'ye gönderdiler. 'Bu yaptıklarımızı Türk askerlerine anlatmayın. Türk askerlerine anlatırsanız sizi öldürürüz' diye tehdit ettiler. Yaşadıklarımız çok korkunçtu" dedi.
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