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Yunan polisinden Türkiye ile ortak uyuşturucu operasyonu açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 18:11 | Son Güncelleme

Pire Limanı'nda pazartesi günü Türk ve Yunan makamlarının ortak operasyonunda yaklaşık bir milyon uyuşturucu hap ele geçirildiği açıklandı

ATİNA (AA) - Yunanistan polisi, pazartesi günü Pire Limanı'nda Türk ve Yunan makamlarının ortak düzenlediği operasyonda yaklaşık bir milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Yunanistan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Teodoros Hronopoulos, yaptığı açıklamada, Türk narkotik polisi ile Yunan Sahil Güvenlik, Gümrük ve Emniyet birimlerinin ortak düzenlediği operasyona ilişkin ayrıntıları anlattı.

Açıklamada, bir konteyner içindeki 544 kurşun levhanın içine saklanmış yaklaşık bir milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirilen Hronopoulos, uyuşturucu maddenin son durağının Orta Doğu ülkeleri olduğunu belirtti. Hronopoulos, konteynerin ilk olarak Suriye'nin Lazkiye Limanı'ndan gönderildiğini, daha sonra hedef şaşırtmak amacıyla Hırvatistan'a ve baskının yapıldığı Atina yakınlarındaki Pire Limanı'na ulaştırıldığını ifade etti.

AA muhabirinin üst düzey Türk emniyet yetkililerinden edindiği bilgiye göre, narkotik polislerinin 3 aydır devam eden takibi sonucu edinilen istihbarat Yunan makamlarıyla paylaşıldı.

Ele geçirilen uyuşturucu hapların, DEAŞ ve YPG/PKK gibi terör örgütleri tarafından da tüketim ve ticaretinin yapıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
narkotik uyuşturucu Yunanistan

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