HABER

Yunan polisinin darbettiği genç kıza Türkiye sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 11:49 | Son Güncelleme

ÜLKELERİNDEKİ savaş ve yoksulluktan kaçarak daha iyi bir yaşam hayaliyle Avrupa yollarına düşen kaçak göçmenlerin, yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan’da maruz kaldıkları insanlık dışı tavır bitmiyor.

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- ÜLKELERİNDEKİ savaş ve yoksulluktan kaçarak daha iyi bir yaşam hayaliyle Avrupa yollarına düşen kaçak göçmenlerin, yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan’da maruz kaldıkları insanlık dışı tavır bitmiyor. Tüm ailesini Suriye’deki iç savaşta kaybeden Türkmen asıllı Behiye S. (18), Yunan polisi tarafından dövülüp, tüm parası ve eşyalarına el konulduktan sonra denize atıldı. Boğulmaktan son anda kurtarılan genç kız, kendisine sahip çıkan Türk askeri ve yetkililere minnettar olduğunu söyledi.

Göç rotasının en önemli duraklarından Yunanistan’ın, yasa dışı yollardan topraklarına giren kaçak göçmenlere karşı uyguladığı şiddet sürüyor.

Suriye’nin Azez kentindeki bombalı saldırıda ailesini kaybeden Behiye S., amcasının yanına gitmek için kaçak yollardan girdiği Yunanistan'da hem dövüldüğünü hem de parası ile eşyalarına el konulduğunu söyledi.

'TÜM AİLEMİ KAYBETTİM'

Yunan polisinin cebindeki paraları yedirerek işkence uyguladığını öne süren Behiye S., kendisine sahip çıkan Türk askeri ve göç idaresi yetkililerine minnettar olduğunu ifade etti. Behiye S., "Suriye’den geldim, ailem, tarlamıza düşen bombalı saldırıda öldü. Tek başıma kaldım. Yunanistan’a gidiyordum. Bizi yakaladılar ve çok dövdüler. Sonra beni Türkiye’ye gönderdiler. Türk askerleri sağ olsun bana yardımcı oldu" diye konuştu. Behiye S., sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi çok dövdüler. Telefonumuzu, paramızı aldılar. Türk paralarını yırtıp, ağzıma soktular. Sonrasında da bizi suya atıp, Türkiye tarafına geri attılar. Orada bir abi bana yardımcı oldu ve boğulmaktan kurtuldum. Yunanistan’da bir gün hapiste tuttular. Yemek vermedikleri gibi yanımızdaki yemeklere de el koydular."

'TÜRKİYE’YE MİNNETTARIM'

Geri itildikten sonra kendisine sahip çıkıp, ilgilenen Türk yetkililere minnettar olduğunu kaydeden Behiye S., tek isteğinin Türkiye’de kalarak bir hayat kurmak olduğunu söyledi. Behiye S., "Türkiye’ye döndükten sonra askerler bana çok yardımcı oldu ve bizi kurtardılar, bize yemek verdiler. Midem çok ağrıyordu, hastaneye götürdüler, yatacak sıcak bir yer sağlandı. Gerçekten çok minnettarım Türk yetkililere. Ben artık Türkiye’de kalıp, çalışıp bir hayat kurmak istiyorum. Bir daha Yunanistan’a gitmeyi düşünmüyorum, tövbe ettim" diye konuştu.

ACIDIĞINI DUYUNCA DAHA ÇOK VURDULAR

Öte yandan Pakistan’dan gelerek yasadışı yollardan Yunanistan’a geçen Muhammed Babır (37) da yeni ameliyat olduğu sol ayağına Yunan polisinin özellikle vurup, "Acıyor mu?" diye sorduğunu, kendisinin "Evet" demesi üzerine daha çok vurduklarını anlattı. Babır, Türk askeri ve yetkililerinin kendilerine kucak açmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

PARTNERBu buluşma olay olmuştu...Burak Sergen'den eski eşine dava!Bu buluşma olay olmuştu...Burak Sergen'den eski eşine dava!
Okul bahçesine serilen topraktan 2 tabanca çıktıOkul bahçesine serilen topraktan 2 tabanca çıktı
'Bu adamı kim öldürdü, kendi kendini mi vurdu''Bu adamı kim öldürdü, kendi kendini mi vurdu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ninesinin sandığında buldu!

Ninesinin sandığında buldu!

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

TBMM’deki torba teklif kabul edildi!

TBMM’deki torba teklif kabul edildi!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Kahreden haber! Biri 7 diğeri 11 yaşındaydı

Kahreden haber! Biri 7 diğeri 11 yaşındaydı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini, baldızını ve kayınpederini öldüren damatla ilgili yeni gelişme

Eşini, baldızını ve kayınpederini öldürmüştü! Yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet fabrikası açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

Ayak parmakları eline dikildi: Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim

Ayak parmakları eline dikildi: Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim

Halk Ekmek A.Ş'nin başına Özgen Nama getirildi (Özgen Nama kimdir?)

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

Adana'da gök taşı iddiası! Yetkililere çağrıda bulundu

Önce gök gürültüsü ardından sarsıntı! Sabah kalktığında...

İstanbul'daki lüks araç çetesine yapılan operasyon kamerada!

Lüks araç çetesine yapılan operasyon kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.