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Yunan Sahil Güvenlik teknesi düzensiz göçmen taşıyan bota çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 11:21 | Son Güncelleme

Alabora olan bottaki 34 kişiden biri çocuk 3 kişi kayboldu, 6 kişi yaralandı

GÜMÜLCİNE (AA) - Ege Denizi'nde, İstanköy Adası (Kos) yakınlarında Yunan Sahil Güvenliğine ait teknenin düzensiz göçmen taşıyan bota çarpması sonucu biri çocuk üç kişinin kaybolduğu, altı kişinin yaralandığı bildirildi.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, İstanköy'ün doğusunda sabaha karşı devriye gezen Yunan Sahil Güvenliğine ait bir teknenin navigasyon lambaları yanmayan, içinde 34 düzensiz göçmenin bulunduğu bota çarptığını duyurdu.

Çarpışma sonucu alabora olan bottan denize düşen 34 kişiden 31'inin kurtarıldığı, kaybolan biri çocuk üç kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Haberde, altı kişinin yaralandığı belirtildi.

Denizden ve havadan devam eden arama kurtarma çalışmalarına Avrupa Sınır Koruma Ajansına (Frontex) ait bir tekne, üç Yunan Sahil Güvenlik botu ve bir Super Puma helikopterinin katıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
bot İstanköy Yunan sahil güvenlik

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