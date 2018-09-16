YUNAN ŞARKICI DESPİNA VANDİ İSTANBUL'DA

İbrahim YILDIZ / İstanbul, DHA

Dünyaca ünlü Yunan şarkıcı Despina Vandi, 7'inci Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında konser vermek üzere İstanbul'a geldi.

Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 17.00'da Yunanistan'ın başkenti Atina'dan İstanbul'a gelen Yunan şarkıcı Vandi burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Yunan şarkıcı, "Yarın ki konser için çok heyecanlıyım ve yarını iple çekiyorum. Herkesi konsere bekliyorum" dedi. Vandi en son iki ay önce İstanbul'a geldiğini de sözlerine ekledi. Vandi, yarın Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verecek.

Görüntü Dökümü:

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- Vandi'nin açıklamaları

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