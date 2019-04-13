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Yunan savaş gemisi Boğaz'dan geçti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 09:04 | Son Güncelleme

YUNANİSTAN Donanması'na ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.  Yunanistan Donanması'na ait P 71 Borda numaralı hızlı saldırı füze gemisi HS Ritsos, 7 gün önce Karadeniz'e geçmişti.

Yunan savaş gemisi Boğaz'dan geçti 

Özgür EREN İSTANBUL (DHA)- YUNANİSTAN Donanması'na ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Yunanistan Donanması'na ait P 71 Borda numaralı hızlı saldırı füze gemisi HS Ritsos, 7 gün önce Karadeniz'e geçmişti. Savaş gemisi bugün saat 07.00 sıralarında tekrar İstanbul Boğazı'na girdi. Yaklaşık 1 saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde yunan askerlerinin olduğu görüldü. Geminin Boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu eşlik etti. Geminin arka bölümünde çok sayıda ağır silah ve füzelerin olduğu görülürken savaş gemisi yaklaşık 1.5 saatte Boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizi'ne açıldı.

(FOTOĞRAF)

Yunan savaş gemisi Boğaz'dan geçti Yunan savaş gemisi Boğaz'dan geçti Yunan savaş gemisi Boğaz'dan geçti Yunan savaş gemisi Boğaz'dan geçti

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