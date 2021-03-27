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Yunan savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

27.03.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait P 69 Borda numaralı ‘Krystallides’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Ege Denizi’ne açıldı.Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na saat 14.30’da giriş yapan Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait P 69 Borda numaralı ‘Krystallides’ adlı savaş gemisi saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait P 69 Borda numaralı ‘Krystallides’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Ege Denizi’ne açıldı.
Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na saat 14.30’da giriş yapan Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait P 69 Borda numaralı ‘Krystallides’ adlı savaş gemisi saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın manevra noktası en güç nokta olan Nara Burnu’nu dönen savaş gemisi ‘Dur Yolcu’ ve Kilitbahir Kalesi önlerinden geçerek Ege Denizi’ne doğru açıldı.
Yunan savaş gemisinin boğazı geçişine Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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