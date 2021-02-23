Yunan savaş uçaklarından Ege’de büyük provokasyon

Yunanistan, Ege’de tansiyonu yükselten provakatif bir faaliyete imza attı. Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, kuzey Ege’nin uluslararası sularında hidrografik alanda bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme gemisini taciz etti. Araştırma gemisine yaklaşan 4 Yunan savaş uçağından biri 2 deniz mili mesafede chaff fişeği bırakarak tacizde bulundu.

TCG Çeşme araştırma gemisi, kuzey Ege’nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmalarına başladı. Yıllık planlı faaliyet programı kapsamında 2 Mart’a kadar kuzey Ege’de bilimsel ve teknik araştırmalarını yapacak gemi Yunanistan’a bağlı savaş uçakları tarafından taciz edildi. Yunanistan Hava Kuvvetlerine bağlı 4 adet F-16 uçağı Limni Adası batısında TCG Çeşme’ye yaklaştı. Savaş uçaklarından biri TCG Çeşme’ye 2 deniz mili mesafede bir chaff fişeği atarak tacizde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti. Isı ve radar güdümlü füzeleri kandırmak için kullanılan önleme sistemi Chaff sistemi askeri uçakların çoğunda bulunuyor. Sistem pilotlar tarafından veya uçaktaki sistemler tarafından otomatik olarak fırlatılıyor.