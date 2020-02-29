Yunan sınır muhafızları göçmenleri megafonlarla püskürtmeye çalışıyor: 'Size yalan söylüyorlar'

Türkiye'nin göçmenlere Avrupa kapılarını açtığı yolundaki haberlerin yayılmasından sonra Yunanistan'ın kara sınırlarına yığılan göçmenler büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Otobüslerle İstanbul'dan Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen yüzlerce sığınmacı, sınırların yalnız Türkiye tarafında açık olduğunu; ancak ne Yunanistan'ın ne de Bulgaristan'ın sınırları açmadıklarını gördüler. Pazarkule karşısındaki Yunanistan'ın Kastanyes Gümrük Kapısı, göçmenlerin geçişini önlemek için barikatlarla kapatıldı. Yunan güvenlik kuvvetleri, "Yunan sınır kapısının da açık olduğuna" inanan göçmenlere, kah yüz yüze ve şifahen; kah megafonlarla seslenerek, "Size yalan söylediler. Sınırlarımız yasa dışı geçişlere kapalıdır. Gidin bunu Türk makamlarına söyleyin" türünde uyarılarda bulundular. Göçmenlerin bir bölümünün Yunan sınır kapısını zorlamaya başlaması üzerine Yunan güvenlik kuvvetleri ilk önce ses bombaları ve daha sonra gözyaşartıcı gazlar kullanarak kalabalığı püskürtmeye başladılar. Kendilerine mikrofon uzatan yerli ve yabancı gazetecilere konuşan çoğu Afgan, İran, Pakistan ve Afrika kökenli genç, yaşlı, çocuklu ailelerden oluşan göçmenler; "Sınırların açıldığı ve Avrupa'ya gidebilecekleri haberlerini cep telefonlarına gelen mesajlardan öğrendiklerini" ve kendilerini taşıyan otobüslerin "İstanbul'dan sınır bölgesine bedava getirildiklerini" söylediler.

Göçmenler böylece Pazarkule ile Kastanyes kapıları arasında kalan 200 metrelik ara bölgede kaldı. Mesaj farkı Göçmenlerin bu durumu, akıllara 2015'te Yunanistan ile Kuzey Makedonya sınırına yığılan göçmenlerin durumunu getirdi. Kuzey Makedonya'nın sınırlarını kapatmasıyla Yunan sınırında aylarca mahsur kalan binlerce göçmen, günlerden bir gün cep telefonlarına gelen "sınırların açıldığı" mesajlarını görünce Kuzey Makedonya sınırını zorlamaya başlamış ve polis şiddetiyle karşılaşmıştı. Daha sonra bu mesajları gönderenlerin bir grup sivil toplum kuruluşları olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak Türkiye'deki "sınırların açıldığı" mesajlarının devlet ağzıyla verilmesi "daha güvenli ve inandırıcı olduğu" için olsa gerek Türkiye'deki sığınmacıların -hem de bedavadan- Yunan sınır kapısına dayanmasına yol açtı. Yunan basınında ise "Türkiye böylece AB'de hakim olan 'göçmenleri rehine tutuyor ve bunu AB'ye karşı silah olarak kullanıyor' doğrultusundaki imajını daha da güçlendirmiş oldu" yorumlarına yer veriliyor. Silahlı kuvvetler teyakkuzda Yunan sınırındaki gelişmeleri öğrenen Bulgaristan'ın Edirne ayağındaki Kapıkule Sınır Kapısı'na çok sayıda asker gönderdiği açıklandı.