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Yunan unsurları geri itti! 73 kaçak göçmen ile 1 Türk vatandaşı kurtarıldı

28.10.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de, motor arızası ve Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilmeleri sonucu mahsur kalan 73 kaçak göçmen ile 1 Türk vatandaşı, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunan unsurları geri itti! 73 kaçak göçmen ile 1 Türk vatandaşı kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaburun ilçesi açıklarında, 27 Ekim saat 00.45 sıralarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye hareket ekipler, 2 can salı içerisinde bulunan toplam 28 kaçak göçmen ile 1 Türk vatandaşını kurtardı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Dikili ilçesi açıklarında 27 Ekim günü saat 01.25 sıralarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu ihbarını aldı.

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İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖNDERİLDİLER

Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 10 kaçak göçmenin mahsur kaldığını tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna alınan kaçak göçmenler kıyıya çıkartılırken, ekipler saat 05.20 sıralarında, Menderes ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin mahsur kaldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, motor arızası nedeniyle denizde mahsur kaldığı belirlenen 35 kaçak göçmeni de kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. (DHA)

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İzmir göçmen

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