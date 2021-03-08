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Yunan unsurlarının Türk karasularına ittiği 12 göçmen kurtarıldı

08.03.2021 23:17 | Son Güncelleme:
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Yunan unsurlarının Türk karasularına ittiği 12 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen can salındaki 12 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Mart günü saat 23.50’de Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen can salındaki 12 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Mart günü saat 23.50’de Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 12 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yunan unsurlarının Türk karasularına ittiği 12 göçmen kurtarıldı

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