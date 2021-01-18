Yunan uzmanın açıklaması şoke etti: Türkiye ile ufak bir çatışma yaşanabilir!

Avrupa İşleri Profesörü ve Uluslararası İlişkiler Analisti, Jeopolitik Güvenlik Uzamanı Dr. Giorgos Filis Yunan haber sitesi Pentapostagma’dan Andreas Mountzouroulias’a verdiği röportajında ABD’deki siyasi kriz ve Yunanistan-Türkiye ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE İLE UFAK BİR ÇATIŞMA YAŞANABİLİR"

Yunanistan’ın Türkiye ile 2021 yılında ufak bir çatışma yaşayacağını ileri süren Giorgos Filis, "Türkiye ile büyük bir savaşta bulunmayacağız. Çatışmanın 1 ila 2 gün süresi olacak. Yunan firkateyni Limnos ile Türk fırkateyni Kemal Reis’in “Çarpışması” olayı yaşandığında, Başbakan Miçotakis Türkiye’den özür diledi. Bunu hatırlatırım" dedi.

"ZATEN BİZE KİMSE İNANMIYOR"

Giorgos Filis "Büyük güçler bize güveniyor mu?" sorusuna ise şaşırtıcı bir yanıt verdi. "Büyük güçler bize güvenmiyor" diyen Filis, "Büyük güçler bize güvenmiyor. Yunan firkateyni Limnos ile Türk fırkateyni Kemal Reis’in “Çarpışması” olayı yaşandığında, Başbakan Miçotakis Türkiye’den özür diledi. Ayrıca Yunanistan’ın asla ilk saldırıda bulunmayacağını söyledi. Ona bu cümleyi yazan utanmalıdır! Türkiye bunu nasıl algılıyor? Size ne yaparsa yapsın, sizin cevap veremeyeceğinizi görüyor. Tarihimizin ve kültürümüzün bir kısmını teslim etme noktasına geldik. Fransızlar veya İsrailliler bizimle nasıl ittifak kuracaklar ki? Zaten bize kimse inanmıyor!" ifadelerine yer verdi.