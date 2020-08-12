Yunan ve ABD Dışişleri Bakanları Türkiye ve Doğu Akdeniz'i Konuşacak

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa'ya resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla biraraya gelecek. İki bakan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü sondaj ve sismik araştırma faaliyetlerini masaya yatıracaklar.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla 14 Ağustos Cuma günü Avusturya’nın başkenti Viyana’da biraraya gelecekleri belirtildi.

Açıklamada “İkilinin görüşmesinin odağında Türkiye’nin artan uluslararası hukuk ihlalleri kapsamında Doğu Akdeniz’deki gelişmeler olacak” denildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ayrıca Bakan Dendias’ın Cuma günü Yunanistan’ın talebiyle toplanan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısına da katılacağını açıkladı. Bu toplantının konusunun da Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri olacağı ifade edildi. Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı’nın video konferans yöntemiyle yapılacağı belirtildi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri kapsamında yeni NAVTEX ilan etmesi ve Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’ni bölgeye göndermesi Türkiye ve Yunanistan arasında tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu. Yunanistan’ın Türkiye’nin araştırma yapacağını ilan ettiği bölgenin kendi kıta sahanlığı içerisinde olduğunu iddia ederken Türkiye’yeyse söz konusu alanların Türkiye’nin daha önce BM’ye bildirdiği ve ruhsatlı alanlar olduğunu savunuyor.

