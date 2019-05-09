Yunan ve Rum liderler Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Kıbrıs adası yakınlarındaki doğal gaz arama faaliyetleriyle ilgili, "Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı net bir mesaj yollamalı." ifadesini kullandı.

Çipras, Romanya’nın Sibiu kentinde düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi’nin ardından basına yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile birlikte zirvenin gündemine taşıdıklarını belirtti.

Yunanistan'ın tezlerini zirvede anlattığını dile getiren Çipras, "Mayıs ve haziran aylarındaki zirvelerde, Türkiye eğer tahrik edici tutumuna devam ederse AB gerekli adım ve önlemleri ele almalı. Türkiye, tek taraflı adımlar yerine diğer Akdeniz ülkeleri gibi masaya gelerek konuşmalı." dedi.

Çipras, Türkiye ile yaşanan meselenin ikili değil bir Avrupa sorunu olduğunu, AB'nin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını ve jeopolitik çıkarlarını koruması gerektiğini savunarak, "AB Türkiye'ye karşı net bir mesaj yollamalı." ifadelerini kullandı.