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Yunan vekilden Doğu Akdeniz'de kaza uyarısı

29.08.2020 12:28 | Son Güncelleme

Yunan vekil Syrigos, Doğu Akdeniz'de askeri tatbikatlara son verilmesi çağrısı yaparak, bölgeden istenmeyen bir kaza yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yunan vekilden Doğu Akdeniz'de kaza uyarısı

Syrigos, iki ülke arasındaki gerilimin çok uzadığı görüşünde.Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmaları nedeniyle Ankara ile Atina arasında tırmanan gerilim, Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bölgedeki askeri tatbikatı ve Türkiye'nin atış eğitimi yapılacağını açıklaması ile daha da tırmandı.

Almanya'nın yanı sıra ve NATO iki ülke arasındaki istenmeyen bir kaza yaşanabileceği konusunda endişeli.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendiren Yunan milletvekili ve uluslararası hukuk uzmanı Angelos Syrigos, gerilimin arttığı bir ortamda "kaza" çıkabilir uyarısı yaptı. Askeri tatbikatlara son verilmesi çağrısı yapan Yeni Demokrasi partisinden milletvekili Angelos Syrigos, iki ülke arasındaki gerilimin çok uzadığına dikkat çekti. "Ülkelerimizin son 50 yıllık yakın tarihine baktığımızda, ilişkilerin ilk defa bu denli uzun süre için gerilmiş olduğunu görüyoruz" diyen Syrigos, tansiyonun düşürülmesi için adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Ancak gerilimi Türkiye'nin başlattığı görüşünü savunan Syrigos, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatının "limitleri zorladığını" dile getirdi.

© Deutsche Welle Türkçe

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