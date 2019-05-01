Yunanistan 1 Mayıs’ı barışçıl protesto yürüyüşleri ile kutladı

Yunanistan’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikaların düzenledikleri protesto yürüyüşleri ile kutlandı.

Kamu çalışanları sendikası ADEDİ Sintagma meydanında binlerce göstericinin katılımı ile gösteri düzenledi. "IMF ile anlaşmalara, işçi sendikalarına ve haklarına karşı hazırlanan kanunlara karşıyız" sloganları ile olaysız geçen gösteriye eski Yunanistan Ekonomi Bakanı Yani Varufakis de katıldı.

Komünist Partisi de ayrı bir protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler "Kapitalist ve emperyalist savaşlara karşıyız." "Patronların hükümeti değil emekçilerin sendikalarının haklarını istiyoruz" sloganları ile olaysız geçen gösteriye yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Atina’nın merkezindeki diğer mitingler LAE partisi tarafından düzenlenen ve Pattision Bulvarı’ndaki parlamento dışı sol gruplarla yapıldı.

1 Mayıs yürüyüşleri Selanik ve Patras şehirlerinde de düzenlendi.

