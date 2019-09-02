HABER

Yunanistan 1500 Sığınmacıyı Midilli'den Ana Karaya Yerleştiriyor

02.09.2019 18:49 | Son Güncelleme

Türkiye kıyılarından Midilli'ye sığınma talebiyle geçenlerin sayısının son dönemlerde artmasının ardından harekete geçen Yunanistan, bir grup sığınmacıyı adadaki mülteci kampından ana karaya götürme kararı aldı. Yaklaşık 1500 sığınmacı Pazartesi günü iki ayrı tekneyle Selanik’e yola çıktı

Yunanistan 1500 Sığınmacıyı Midilli'den Ana Karaya Yerleştiriyor

Türkiye kıyılarından Midilli'ye sığınma talebiyle geçenlerin sayısının son dönemlerde artmasının ardından harekete geçen Yunanistan, bir grup sığınmacıyı adadaki mülteci kampından ana karaya götürme kararı aldı. Yaklaşık 1500 sığınmacı Pazartesi günü iki ayrı tekneyle Selanik’e yola çıktı.

2016 yılında Avrupa Birliği’yle Ankara arasında, sığınmacıların Ege Denizi’ndeki Yunan adalarına geçişlerini engellemek adına bir anlaşma yapılmış olmasına rağmen, Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışanların sayısının son dönemlerde yeniden arttığı belirtiliyor. Yunan yetkililerin açıkladığı verilere göre, 3 bin kişilik kapasitesi olan Midilli’deki mülteci kampına sığınanların sayısı 10 bini aşmış durumda. Sisam, Kos, İleryoz ve Sakız adalarındaki kampların da aşırı kalabalıklaştığı belirtirken, hükümet yetkilileri en fazla etkilenen Midilli’deki kamptan 1500 sığınmacıyı ana karaya yerleştirme faaliyetlerini Pazartesi günü başlattı. 635 sığınmacıyı taşıyan ilk teknenin Pazartesi sabahı, 900 sığınmacının olduğu ikinci tekneninse aynı gün öğleden sonra Midilli’den ayrılarak Yunanistan’ın liman kentlerinden Selanik’e doğru harekete geçtiği aktarıldı. Yetkililer, sığınmacıların buradan da Yunanistan'ın kuzeyinde Nea Kavala’daki kampa yerleştirileceğini bildirdi.

PARTNER Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler
Demirtaş'a tahliye kararı: Eski HDP liderinin tutukluluğu kalktı ancak hükümlü olarak cezaevindeDemirtaş'a tahliye kararı: Eski HDP liderinin tutukluluğu kalktı ancak hükümlü olarak cezaevinde
Teksas Polisi Trafikteki Saldırının Nedenlerini AraştırıyorTeksas Polisi Trafikteki Saldırının Nedenlerini Araştırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

G.Saray onu KAP'a bildirdi

G.Saray onu KAP'a bildirdi

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya ve İran'dan "güvenli bölge" değerlendirmesi!

Rusya ve İran'dan "güvenli bölge" değerlendirmesi! 'Türkiye'nin çıkarlarını...'

İran'da korkutan patlama! Açıklama geldi

İran'da korkutan patlama! Açıklama geldi

Haftasonundaki gösterilerde 159 kişi gözaltına alındı!

Haftasonundaki gösterilerde 159 kişi gözaltına alındı!

ABD'de tekne yangını: 34 kişi öldü

ABD'de tekne yangını: 34 kişi öldü

Zarif: Pandora’nın kutusunu kimse açmasın

Zarif: Pandora’nın kutusunu kimse açmasın

Gerilimi tırmandıracak hamle! İlk kez yapılıyor

Gerilimi tırmandıracak hamle! İlk kez yapılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.