Yunanistan 1500 Sığınmacıyı Midilli'den Ana Karaya Yerleştiriyor

Türkiye kıyılarından Midilli'ye sığınma talebiyle geçenlerin sayısının son dönemlerde artmasının ardından harekete geçen Yunanistan, bir grup sığınmacıyı adadaki mülteci kampından ana karaya götürme kararı aldı. Yaklaşık 1500 sığınmacı Pazartesi günü iki ayrı tekneyle Selanik’e yola çıktı.

2016 yılında Avrupa Birliği’yle Ankara arasında, sığınmacıların Ege Denizi’ndeki Yunan adalarına geçişlerini engellemek adına bir anlaşma yapılmış olmasına rağmen, Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışanların sayısının son dönemlerde yeniden arttığı belirtiliyor. Yunan yetkililerin açıkladığı verilere göre, 3 bin kişilik kapasitesi olan Midilli’deki mülteci kampına sığınanların sayısı 10 bini aşmış durumda. Sisam, Kos, İleryoz ve Sakız adalarındaki kampların da aşırı kalabalıklaştığı belirtirken, hükümet yetkilileri en fazla etkilenen Midilli’deki kamptan 1500 sığınmacıyı ana karaya yerleştirme faaliyetlerini Pazartesi günü başlattı. 635 sığınmacıyı taşıyan ilk teknenin Pazartesi sabahı, 900 sığınmacının olduğu ikinci tekneninse aynı gün öğleden sonra Midilli’den ayrılarak Yunanistan’ın liman kentlerinden Selanik’e doğru harekete geçtiği aktarıldı. Yetkililer, sığınmacıların buradan da Yunanistan'ın kuzeyinde Nea Kavala’daki kampa yerleştirileceğini bildirdi.

