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Yunanistan 2 Kişiyi Casusluk Yaptıkları iddiasıyla Gözaltına Aldı

13.12.2020 14:08 | Son Güncelleme:
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Yunanistan 2 Kişiyi Casusluk Yaptıkları iddiasıyla Gözaltına Aldı

Yunanistan’ın Rodos Adası’nda casusluk yaptıkları gerekçesiyle 2 Yunan vatandaşı tutuklandı

Yunanistan’ın Rodos Adası’nda casusluk yaptıkları gerekçesiyle 2 Yunan vatandaşı tutuklandı.

Yunan Polisi iki kişinin casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklandıklarını açıkladı ancak kim adına casusluk yaptıklarına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Yakalanan kişilerden birinin, adadaki bir konsolosluk çalışanı olduğu, diğer kişinin de Rodos ve Meis arasında sefer yapan bir feribot çalışanı olduğu belirtildi.

Üst düzey bir polis yetkilisi, yakalanan kişilerden birinin, Ege Denizi’ndeki Yunan ordusuna ait silahlı kuvvetlerin hareketlerini fotoğrafladığının tespit edildiğini söyledi.

İki şüphelinin henüz hakim karşısına çıkarılmadıkları belirtiliyor. Bazı haber ajansları ve gazeteler bu kişilerin Türkiye adına casusluk yaptıklarını iddia etse de bu yönde Yunanistan’dan da Türkiye’den de herhangi bir açıklama yapılmış değil.

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