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Yunanistan 20-25 ülkeden turist kabul etmeye başlıyor

27.05.2020 14:10 | Son Güncelleme

Yunanistan aralarında İsrail ve Almanya’nın da bulunduğu 20 ila 25 ülkeden turist kabul edecek. Yetkililer 14 gün karantina koşulunun uygulanmayacağı seyahatlerin Haziran ayının ortasından itibaren başlayacağını belirtti

Yunanistan 20-25 ülkeden turist kabul etmeye başlıyor

Ekonomisinin yüzde 20’sini turizm gelirlerinin oluşturduğu Yunanistan’da önümüzdeki günlerde hangi ülkelerden turist kabul edileceğine dair bir liste yayınlanacağı ve bu listede 20-25 ülkenin bulunacağı belirtiliyor. Listede Orta Avrupa ve Balkan ülkelerinin de yer alacağı ifade ediliyor.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan’ın Alman turistleri 15 Haziran’dan itibaren kabul etmeye başlayacağını duyurmuştu.

Mitsotakis ayrıca Selanik şehrine uluslararasu uçuşların da yine 15 Haziran tarihinden itibaren başlatılacağını açıkladı. Daha önce uçuşların 1 Temmuz’da başlamasınn planlandığı açıklanmıştı ancak bu tarih 15 güne öne çekildi.

Yunan adalarına uluslararası uçuşların da 1 Temmuz tarihinden itibaren başlatılması planlanıyor. Hali hazırda vaka sayılarının yüksek olduğu ülkelerden de adalara uçuşların 15 Temmuz’dan sonra başlamasına izin verilmesi düşünülüyor.

Yunanistan hali hazırda İtalya, İspanya ve Hollanda haricinde Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşlarını 14 gün karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye kabul ediyor. İngiltere ve AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarıysa Yunanistan’a kabul edilmiyor.

Uzmanlar ülkeye gelen turistlere COVID-19 testinin yapılıp yapılmaması konusunda tartışmaların da devam ettiğini ifade ediyorlar.

Yunanistan’da bugüne dek 2 bin 892 vaka görülürken 173 kişi de Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Geçen yıl 33 milyon turistin ziyaret ettiği Yunanistan’ın yaklaşık 19 milyar dolar turizm geliri elde ettiği biliniyor.

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