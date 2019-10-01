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Yunanistan 2020 sonuna kadar '10 bin mülteciyi Türkiye'ye geri gönderecek'

01.10.2019 08:17 | Son Güncelleme

Midilli adasındaki Moria mülteci kampında çıkan yangın ve ardından başlayan protestolar sonrası acil olarak toplanan Yunanistan kabinesi, 2020 sonuna kadar 10 bin mültecinin Türkiye'ye iade edilmesi kararı aldı.

Yunanistan 2020 sonuna kadar '10 bin mülteciyi Türkiye'ye geri gönderecek'

Yunanistan'ın yeni merkez sağ hükümeti, yaptığı açıklamada, kendilerinden önceki 4 buçuk yıllık solcu Syriza hükümeti boyunca 1805 göçmenin Türkiye'ye geri gönderildiğini belirtti.

Yeni Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in hükümeti Ege Denizi'nde daha çok sahil güvenlik devriyesine başlayacaklarını, sığınmacı prosedürlerini gözden geçireceklerini açıklamış ve sığınma talebi reddedilen göçmenlerin kaldığı merkezleri kapatmıştı.

Pazar günü Moria kampında çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetmişti. Yunanistan Sağlık Bakanı yangında 2'si çocuk 17 mültecinin de yaralandığını açıkladı.

Avrupa'nın en kalabalık mülteci kampı olan Moria 3 bin kişi kapasiteli ancak kampta 13 binden fazla mülteci kalıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Yunanistan Sözcüsü Boris Cheshirkov, Midilli'deki durumun kritik olduğunu bildirerek bir an önce Moria'daki şartların iyileştirilmesi ve göçmenlerin Midilli dışındaki yerlere transfer edilmesi çağrısı yaptı.

Midilli Belediye Başkanı Stratos Kytelis de adalar üzerindeki baskının azaltılması çağrısında bulundu.

Yunanistan hükümetinin açıklamasına göre Midilli'ye son 3 ayda yaklaşık 10 bin göçmen ayak bastı.

AFP, 2015'ten bu yana Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçen çoğu Suriyeli mültecilerin sayısının 70 bini bulduğunu belirtiyor.

BM verilerine göre 2 Eylül-15 Eylül arasında 2510 göçmen Yunanistan adalarından anakaraya transfer edildi. İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, Yunanistan adalarındaki göçmen sayısının 26 binden fazla olduğunu açıkladı.

Avupa Birliği ile Türkiye arasında, 2016 yılının Mart ayında imzalanan Mülteci Geri Kabul Anlaşması gereğince, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen göçmenler Türkiye'ye iade edilebiliyor. AB de karşılğında Türkiye'ye mali yardım yapmayı taahhüt etmişti.

Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Temmuz ayında yaptığı açıklamada AB'yle geri kabul anlaşmasının askıya alındığını duyurmuştu.

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