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Yunanistan 2020'de 100 bin yeni mülteci bekliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 18.12.2019 11:17 | Son Güncelleme

Yunanistan hükümeti, gelecek yıl 100 bin sığınmacının Türkiye’den yasal olmayan yollarla Yunan adalarına geleceğini tahmin ediyor.

Yunan hükümetinin mülteci kabul sorumlusu Manos Logothetis Çarşamba günü Alman Funke Medya Grubu'na verdiği demeçte son 6 ayda Yunanistan'da 45 bin sığınmacının geldiğini belirterek, önümüzdeki yıl içerisinde 100 bin yeni sığınmacının geleceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Hükümet temsilcisi Logothetis, mülteci krizinin patlak verdiği 2015 yılına göre bugün "çok daha kritik" bir kriz yaşadıklarını belirterek, o dönemde gelen mültecilerin Avrupa Birliği (AB) üyesi diğer ülkelere dağıldıklarını ancak bugün Yunan adalarında kaldıklarını kaydetti.

2020'de Yunan hükümetinin 10 bin sığınmacıyı Yunan adalarından Türkiye'ye sınırdışı etmeyi planladığını aktaran Logothetis, bunun için halihazırda 200 çalışanın istihdam edildiğini ve 270 kişinin daha görevlendirileceğini kaydetti.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, kısa süre önce yaptığı açıklamada, Almanya'dan Midilli (Lesbos) adasında bulunan mültecilerin bir kısmını almasını istemişti.

Mülteci krizinin doruk noktaya ulaştığı 2015 ve 2016 yıllarında her gün binlerce insan Türkiye kıyılarından Midilli ve Ege Denizi'ndeki diğer Yunan adalarına geçmişti. 2016 Mart'ında Türkiye ile AB arasında varılan anlaşmanın ardından bu yolla Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısı bariz biçimde düşmüştü. Son dönemde ise gelen sığınmacı sayısının yeniden artış gösterdiği biliniyor.

AFP/BÜ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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