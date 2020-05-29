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Yunanistan 25 ülkeden turist kabul edecek

DÜNYA HABERLERİ  | 29.05.2020 15:51 | Son Güncelleme

Yunanistan, 15 Haziran’dan itibaren 29 ülkeden turist kabul etmeye başlayacağını duyurdu.

Yunanistan 25 ülkeden turist kabul edecek

Yunanistan hükümeti yaptığı açıklamada, 15 Haziran’dan itibaren Almanya, Avusturya, Danimarka, Norveç, Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail, İsviçre, Japonya, Malta, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Estonya, Letonya, Lübnan, Litvanya, Macaristan, Güney Kore, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Slovenya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Finlandiya’dan turist kabul etmeye başlayacağını açıkladı.

Turizm Bakanlığı ziyaretçileri rastgele test edileceklerini ve hükümetin koronavirüs ile ilgili gelişmeleri değerlendireceğini söyledi. Bakanlık, listenin 1 Temmuz’dan önce güncelleneceğini aktardı.

Öte yandan geçen yıl yaklaşık 33 milyon turist Yunanistan’ı ziyaret ederek 19 milyar euro gelir elde etmişti.

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