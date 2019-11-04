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Yunanistan 252 kaçak göçmeni Türkiye'ye zorla gönderdi iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 09:12 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçip, iddiaya göre Yunan güvenlik güçleri tarafından Meriç Nehri üzerinden zorla bota bindirilerek Türkiye'ye gönderilen 252 kaçak göçmen yakalandı.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçip, iddiaya göre Yunan güvenlik güçleri tarafından Meriç Nehri üzerinden zorla bota bindirilerek Türkiye'ye gönderilen 252 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, Yunan güvenlik güçlerinin kendilerini darbettiğini ve zorla bota bindirildiklerini ileri sürdü.

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır devriye ekipleri ile jandarma, gece devriyesi sırasında 252 kaçak göçmen yakaladı. Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yakalanan Afganistan, Pakistan ve Cezayir uyruklu 252 kaçak, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresine gönderildi.

'AYAKKABI VE CEP TELEFONUMUZU ALIP TÜRKİYE'YE GÖNDERDİLER'

Sınırda yakalanan Pakistanlı göçmen Seyit Habib, gazetecilere yaptığı açıklamada Yunan güvenlik güçlerinin kendilerini darbedip, zorla Türkiye'ye gönderdiğini ileri sürerek, "Yunan askerleri bizi darbedip, ayakkabılarımızı ve cep telefonlarımızı alarak zorla bota bindirip Türkiye'ye gönderdi. Bize çok kötü davrandılar. Türk askerleri bize çok iyi davrandı. Bize yemek ve ayakkabı verdiler" dedi.

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