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Yunanistan, 8 Pakistanlı göçmeni soyup Türkiye'ye gönderdi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 16:41 | Son Güncelleme

YASA dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'dan polisin üzerlerindeki kıyafetleri alarak Edirne'ye geri gönderdiği iddia edilen 8 Pakistanlı kaçak göçmen yakalandı.

Yunanistan, 8 Pakistanlı göçmeni soyup Türkiye'ye gönderdi

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)-YASA dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'dan polisin üzerlerindeki kıyafetleri alarak Edirne'ye geri gönderdiği iddia edilen 8 Pakistanlı kaçak göçmen yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Bosnaköy'deki devriye sırasında üzerlerinde sadece iç çamaşırları bulunan bir grup yakaladı. Gözaltına alının grubun yapılan araştırmasında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen 8 Pakistanlı olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler ifadelerinde, Yunan polisi tarafından yakalandıktan sonra darp edildiklerin, üzerlerindeki kıyafetlerin çıkarılarak, Türkiye'ye geri gönderildiklerini öne sürdü. Jandarma üzerlerine kıyafet giydirdiği göçmenleri sağlık kontrolünden geçirdikten sonra Edirne Göç İdaresi'ne teslim etti.
Bu arada da Yunanistan'ın son bir hafta içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğ uyaklaşık 80 göçmeni 'geri itme' (push back) yöntemiyle Türkiye'ye gönderdiği tespit edilmişti.

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