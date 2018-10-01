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Yunanistan, 8 Pakistanlı göçmeni soyup Türkiye'ye gönderdi/ Ek fotoğraflar

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 18:01 | Son Güncelleme

   

Yunanistan, 8 Pakistanlı göçmeni soyup Türkiye'ye gönderdi/ Ek fotoğraflar

Yunanistan, 8 Pakistanlı göçmeni soyup Türkiye'ye gönderdi/ Ek fotoğraflarYunanistan, 8 Pakistanlı göçmeni soyup Türkiye'ye gönderdi/ Ek fotoğraflarYunanistan, 8 Pakistanlı göçmeni soyup Türkiye'ye gönderdi/ Ek fotoğraflar

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