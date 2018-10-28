Yunanistan'a geçmeye çalışırken ölen hamile kadının eşi yürek burktu! Morgun önünde...

Turgutreis açıklarında fiber tekne ile Yunanistan’ın İstanköy Adası’na yasadışı yollarla geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği tekne battı. 13 mültecinin bulunduğu teknenin batması sonucunda Ege Denizi’nde can pazarı yaşandı.

Can simidi atılarak kurtarılan Filistin ve Irak uyruklu 6'sı çocuk, 2'si kadın toplam 13 kişi kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi.

Kurtarılan mülteciler arasında Irak uyruklu 31 yaşındaki Mouch Navw isimli kadının durumunun ciddi olması nedeniyle 112 Acil Servis ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hamile olduğu öğrenilen kadının karnındaki bebeği ile öldüğünü duyan eşi ise gözyaşlarına boğuldu. Son bir kez eşini görmek isteyen mültecinin yalvarışları ise yürekleri dağladı.

Öte yandan, kurtarılan 12 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, ölen kadının 3 çocuğunun da teknede olduğu öğrenildi. (İHA)

