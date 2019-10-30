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Yunanistan'a götüreceklerdi! Edirne'de ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 11:37 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin durdurduğu kamyonette, yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton 600 kilo kaçak midye ele geçirildi.

Yunanistan'a götüreceklerdi! Edirne'de ele geçirildi

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu'dan, Keşan yönüne giden S.G. yönetimindeki kamyoneti Destek Kıtaları Kavşağı'nda durdurdu. Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton 600 kilo kaçak beyaz kum midyesi ele geçirildi. Midyelere el konulurken, S.G. gözaltına alındı. S.G., hakkında 'su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Midyeler ise Keşan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi'nde denize döküldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Yunanistan midye

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