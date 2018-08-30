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Yunanistan'a kaçmaya çalışan DHKP/C şüphelisi yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 13:54 | Son Güncelleme

Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü DHKP/C şüphelisi yakalandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan DHKP/C şüphelisi yakalandı!

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan U.B'yi yakaladı.

Yapılan incelemede terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan DHKPC

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