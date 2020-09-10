Yunanistan'a kaçmaya çalışan terörist yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi M.O. adlı bir teröristin Yunanistan'a kaçmak için Ağustos ayı içinde yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

M.O'nun Esenler'de bir adreste saklandığını belirleyen ekipler, gece saatlerinde operasyon yaptı. Yapılan operasyonda M.O. yakalanarak gözaltına alındı.

YUNANİSTAN'A GİTMEYİ PLANLIYORDU

M.O.'nun, Suriye'de bulunduğu dönemde örgütün sözde istihbarat ve özel kuvvet yapılanmalarında faaliyet gösterdiği, 2020 yılı Ağustos ayı içerisinde illegal yollardan Türkiye'ye geldiği, önümüzdeki günlerde yine illegal yollardan Yunanistan'a geçmeyi planladığı öğrenildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen teröristin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

