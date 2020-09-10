HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yunanistan'a kaçmaya çalışan terörist yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 18:51 | Son Güncelleme

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenler'de yaptığı operasyonda, Yunanistan'a kaçmak için yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 1 terörist yakalandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan terörist yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi M.O. adlı bir teröristin Yunanistan'a kaçmak için Ağustos ayı içinde yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

M.O'nun Esenler'de bir adreste saklandığını belirleyen ekipler, gece saatlerinde operasyon yaptı. Yapılan operasyonda M.O. yakalanarak gözaltına alındı.

YUNANİSTAN'A GİTMEYİ PLANLIYORDU

M.O.'nun, Suriye'de bulunduğu dönemde örgütün sözde istihbarat ve özel kuvvet yapılanmalarında faaliyet gösterdiği, 2020 yılı Ağustos ayı içerisinde illegal yollardan Türkiye'ye geldiği, önümüzdeki günlerde yine illegal yollardan Yunanistan'a geçmeyi planladığı öğrenildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen teröristin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor
Mezar taşına yazılan yazıyla koronavirüs uyarısıMezar taşına yazılan yazıyla koronavirüs uyarısı
Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!
En Çok Okunan Haberler
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Milli Eğitim Bakanı Selçuk herkesi uyardı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk herkesi uyardı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a sert tepki
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
İlginizi Çekebilir
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Diğer Haberler
Anadolu Ajansı'nda büyük panik yaşanmıştı! Flaş gelişme
Anadolu Ajansı'nda büyük panik yaşanmıştı! Flaş gelişme
Radarı görünce yavaşlamak yetmeyecek! İşte yeni sistem
Radarı görünce yavaşlamak yetmeyecek! İşte yeni sistem
Mermerciden mezar taşına yazdığı yazıyla koronavirüs uyarısı
Mezar taşına yazılan yazıyla koronavirüs uyarısı
Hatay’da balık ölümleri yaşanan derede inceleme başlatıldı
İhbar üzerine ekipler harekete geçti! İnceleme başlatıldı
Çekmeköy'de bıçaklı, sopalı kavga!
İstanbul'da bıçaklı, sopalı kavga!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Dudak uçuklatan koronavirüs cezası
İstanbul Valisi duyurdu: Dudak uçuklatan koronavirüs cezası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.