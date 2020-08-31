HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yunanistan'a sert tepki! 'Yeni bir korsanlık örneği'

Yunanistan'a sert tepki! 'Yeni bir korsanlık örneği'

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 09:33 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan’ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye’nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege’de ve Akdeniz’de korsan politikaların temsilcisi oldu" dedi.

Yunanistan'a sert tepki! 'Yeni bir korsanlık örneği'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın, Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına tepki gösterdi.

"Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege'de ve Akdeniz'de korsan politikaların temsilcisi olmuştur. Hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan'dır. Yunanistan'ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır. Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir. Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir."

AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Fatih Portakal'ın yerine İrfan Değirmenci mi geçecek?Fatih Portakal'ın yerine İrfan Değirmenci mi geçecek?
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Diğer Haberler
Narkotik köpeği koku almasın diye uyuşturucu dolu valizlere kahve dökmüşler
Köpek valizdekileri bulmasın diye bakın ne yapmışlar
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Türkiye'den Rusya'ya kritik Libya ve Suriye ziyareti
Türkiye'den Rusya'ya kritik ziyaret
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Bursa'da 'Hesabı neden ödemediniz' kavgasında iki kardeşi silahla vurdu
Bursa'da 'Hesabı neden ödemediniz' kavgasında iki kardeşi silahla vurdu
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akçakoca'ya tatilci akını
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.