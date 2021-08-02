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Yunanistan, AB'nin Türkiye'ye yönelik yangın söndürme desteği çağrısına yanıt vermedi

02.08.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki orman yangınları için yardıma hazır olduklarını bildiren Yunan hükümeti, yardım faaliyetini organize eden Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'nın çağrısına yanıt vermekten kaçındı.

Yunanistan, AB'nin Türkiye'ye yönelik yangın söndürme desteği çağrısına yanıt vermedi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 29 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Türkiye'deki yangın çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

YANGINLAR İÇİN YARDIM EDEBİLECEĞİNİ BELİRMİŞTİ

Bu arada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için 30 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak AB’nin, Türkiye'de devam eden yangınlar için yardım edebileceğini belirtti.

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YUNANİSTAN TALEBE YANIT VERMEDİ

AFAD, Türk Dışişleri Bakanlığıyla eşgüdüm halinde, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'na yangın söndürme uçaklarının temini için başvurdu. Başvurunun ardından Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üye ülkelere destek çağrısı yaparak yardım faaliyetinin organize edilmesine girişti. Bunun neticesinde İspanya ve Hırvatistan, Türkiye'ye uçak göndermek için harekete geçti. Ancak Yunanistan, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üzerinden yapılan talebe yanıt vermedi.

KENDİ ÜLKELERİNDEKİ YANGINLARI SEBEP GÖSTERDİLER

Ayrıca, Yunan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğini arayarak, Türkiye'ye yardım etmeyi öngördüklerini, ancak kendi ülkelerindeki yangınlar nedeniyle yardım edemeyeceklerini bildirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Türkiye Yunanistan
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