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Yunanistan AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım sinyalinden memnun

28.08.2020 21:51 | Son Güncelleme

DW'ye konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, AB’nin Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılmaması halinde Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği’nin (AB) Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğin diplomatik yollardan çözülememesi halinde Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

AB dışişleri bakanlarının Berlin’deki gayrıresmi toplantısının ardından DW’nin sorularını yanıtlayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, AB’nin Türkiye’ye yaptırım ihtimali açıklamasını “Yunanistan için değil” ancak “ortak Avrupa ailesi için bir başarı olarak” değerlendirdiğini söyledi.

Dendias, “Gerçek şudur ki Doğu Akdeniz’de Türk saldırganlığı, Türk yasa dışı davranışları ve uluslararası hukuk ile uluslararası deniz hukukuna aykırı davranışlarla karşı karşıyayız. O sebepten ailemiz (AB ailesi) içerisinde Türkiye’nin aklını başına almaması, diyalog ve uluslararası hukuka saygı sürecine geri dönmemesi halinde yaptırımları gündemimize almaya karar verdik” dedi.

Türkiye’nin sorununun, "sınırlarını" anlamaması olduğunu ifade eden Dendias, sınırların kesin olduğunu ve bunların uluslararası hukuk ile uluslararası deniz hukukuyla belirlendiğini belirtti.

"Yaptırımlar son çare"

Dendias, Yunanistan’ın diyaloğa açık olduğunun altını çizdi ve Türkiye’ye yaptırım uygulamayı aslında istemediklerini, yaptırımları son çare olarak gördüklerini söyledi. Dendias sözlerine, “Ancak kesin çizgiler çekilmeli ve Türkiye’nin uluslararası hukuk ile uluslararası deniz hukukuna saygı göstermeden var olamayacağını anlaması gerekiyor” diyerek devam etti. Dendias, “Bu sadece bölge için değil, aynı zamanda bütün dünya için sorunlu bir durum” dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının Cuma günkü toplantısından sonra yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğin diplomatik yollardan çözülmemesi halinde Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulanabileceğini belirtmişti. Borrell bu tedbirler arasında bireylere, varlıklara veya gemilere karşı yaptırım ve AB'ye ait limanların, kapasitelerin, teknolojilerin, tedariğin kullanımının yasaklanması olabileceğini aktarmıştı.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının, kimin deniz yetki alanında olduğu ile ilgili olarak Temmuz ayından bu yana gerginlik yaşanıyor. Türkiye, Oruç Reis gemisiyle Doğu Akdeniz’de “kendi kıta sahanlığı içerisinde” faaliyette bulunurken, Yunanistan Oruç Reis gemisinin Yunanistan’ın yetki alanı içerisinde faaliyet gösterdiğini iddia ediyor.

Barbara Wesel

©Deutsche Welle Türkçe

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