HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan Afganistan'dan olası göç akınına karşı Türkiye sınırında 40 km'lik duvar ördü

Yunanistan Afganistan'dan olası göç akınına karşı Türkiye sınırında 40 km'lik duvar ördü

21.08.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrası Yunanistan, ülkeye olası bir göç akınına karşı Türkiye ile sınırına 40 km uzunluğunda bir duvar ördü ve gözetleme sistemi kurdu. Yunanistan'ın vatandaşları korumaktan sorumlu bakanı Michalis Chrisochoidis, "Pasif bir şekilde olası sonuçları bekleyemeyiz" dedi.

Yunanistan Afganistan'dan olası göç akınına karşı Türkiye sınırında 40 km'lik duvar ördü

Yunan yetkililer, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrası ülkeye olası bir göç akınına karşı Türkiye ile sınırına 40 km uzunluğunda bir duvar ördüğünü ve gözetleme sistemi kurduğunu açıkladı.

Ülkenin vatandaşları korumaktan sorumlu bakanı Michalis Chrisochoidis, "Pasif bir şekilde olası sonuçları bekleyemeyiz" dedi.

Meriç Nehri sınırındaki bölgeyi dün ziyaret eden Chrisochoidis, "Sınırlarımızı bundan sonra da kimse ihlal edemeyecektir" diye konuştu.

Yunanistan, Türkiye'nin geçtiğimiz yılın Şubat ayında artık Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere engel olmayacağını söylemesi üzerine sınır güvenliğini artırmaya karar vermişti. Sınırda zaten varolan 10 kilometrelik bariyerin güçlendirileceği, 26 kilometre daha ekleneceği belirtilmişti.

yunans'tan duvar

Türkiye, Afganistan'da binlerce kişi ülkeden kaçarak başka ülkelere sığınmaya çalışırken Avrupa ülkelerine göç dalgası karşısında üzerlerine düşen sorumluluğu almaları çağrısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde zaten üst seviyelere ulaşan göç baskısının daha da artacağı, bu durumun "herkes için ciddi bir meydan okuma" teşkil edeceği uyarısında bulunmuştu.

Erdoğan, "Gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgası kaçınılmaz" diye konuşmuştu.

2020'de yaşanan sınır krizi

Suriye'nin İdlib bölgesinde yürüttüğü harekata Avrupa Birliği ülkelerinin desteğini almaya çalışan Türkiye, geçen yılın Şubat ayında artık Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere engel olmayacağını söylemişti.

Bu açıklama üzerine binlerce mülteci Yunanistan sınırına yönelmiş ve sınırı geçmeye çalışan mülteciler sık sık gözyaşartıcı gaz kullanan Yunan sınır muhafızları ve güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmişlerdi.

Binlerce mültecinin sınıra yöneldiği haftalar süren krizden sonra Yunanistan 120 kilometrelik sınırda önlemlerini artırmaya karar vermişti.

Yunanistan polisi, sınır önlemleri kapsamında ayrıca mülteci ve göçmenleri caydırmak amacıyla güçlü gezici sirenlerin denendiğini ve güvenlik kamerası sisteminin de sınırın tamamını kapsayacak şekilde güçlendirildiğini açıklamıştı.

Kriz koronavirüs salgınının yaygınlaşmasıyla ve mültecilerin sınırdan çekilmesiyle yatışmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren olay! Sosyal medya için video çeken genç kız feci şekilde can verdiDehşete düşüren olay! Sosyal medya için video çeken genç kız feci şekilde can verdi
Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun
Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdiKızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir aile gece yarısı şoku yaşadı! Hemen indirildiler

Bir aile gece yarısı şoku yaşadı! Hemen indirildiler

Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu

Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım peş peşe paylaştı! "Erkekte kalite"

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım peş peşe paylaştı! "Erkekte kalite"

Ünlü isimden Afganistan isyanı: Mide bulandırıcı

Ünlü isimden Afganistan isyanı: Mide bulandırıcı

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteoroloji'den korkutan haritalar! Tehlike gözler önüne serildi

Meteoroloji'den korkutan haritalar! Tehlike gözler önüne serildi

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.