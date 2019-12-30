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  4. Yunanistan Akdeniz Konusunda Uluslararası Adalet Divanı'na Gidebilir

Yunanistan Akdeniz Konusunda Uluslararası Adalet Divanı'na Gidebilir

30.12.2019 12:15 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis, Akdeniz’deki deniz yetki alanları konusunda Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlık çözülemezse konuyu Uluslarararası Adalet Divanı’na taşıyabileceklerini söyledi

Yunanistan Akdeniz Konusunda Uluslararası Adalet Divanı'na Gidebilir

Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis, Akdeniz’deki deniz yetki alanları konusunda Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlık çözülemezse konuyu Uluslarararası Adalet Divanı’na taşıyabileceklerini söyledi.

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden To Vima’ya bir röportaj veren Yunan Başbakan, önceliğinin Türkiye ve Yunanistan’ın konuyu kendi aralarında masaya yatırmaları olduğunu söyledi.

Miçotakis, “Ancak şunu da net olarak söylemeliyiz ki eğer bir çözüm bulamazsak o durumda konu Uluslararası Adalet Divanı gibi bir alana taşınmalı” dedi.

Türkiye’nin Libya’yla deniz yetki alanı anlaşması imzalamasına Yunanistan ciddi tepki gösterdi Olayın üzerine Yunanistan Libya Büyükelçisi Muhammed Yunus Menfi’yi sınırdışı etmişti.

Yunanistan ve Türkiye arasında son dönemde Kıbrıs kıyılarında doğal kaynak arayışları konusunda da anlaşmazlıklar sürüyor.

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