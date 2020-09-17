Yunanistan: Ankara ile üst düzey siyasi görüşmeler başladı

Sözcü, Erdoğan ile Mitsotakis'in de AB liderler zirvesi sonrasında görüşebileceğini kaydetti.Yunanistan hükümet sözcüsü Stelyo Petsas, Ankara ile Atina arasında "üst düzey siyasi temasların yeniden başlatıldığını" açıkladı.

Petsas, Doğu Akdeniz'de iki ülke arasında deniz yetki alanları konusunda yaşanan gerginliği yatıştırmak amaçlı "doğrudan" görüşmelerin, Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini bölgeden çekmesinin ardından yeniden başlatıldığını bildirdi.

Yunan hükümet sözcüsü, görüşmelerin Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsilcileri arasında gerçekleştirildiğini belirtti, ancak isim vermedi.

Petsas, Mitsotakis ile Erdoğan arasında doğrudan bir görüşmenin ise 24-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek AB liderler zirvesi sonrasında mümkün olduğunu kaydetti.

Gözler AB liderler zirvesinde

Doğu Akdeniz'deki gerginlik ve Türkiye'ye karşı benimsenecek tutum, 21 Eylül'de AB dışişleri bakanları toplantısının ve ardından AB liderler zirvesinin gündeminde olacak.