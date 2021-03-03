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Yunanistan artçı sarsıntılarla sarsıldı

03.03.2021 17:35 | Son Güncelleme:
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Yunanistan, Elassona kenti yakınlarında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılarla sarsıldı.

Yunanistan, Elassona kenti yakınlarında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılarla sarsıldı. Depremde bölgedeki eski bir ev yıkılırken, kilise ve okullarda ise hasar oluştu.
Yunanistan’ın Elassona kentinin 21 kilometre güneybatısında yerel saatle 12.16 sıralarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 3 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Elassona Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü, merkez üssü Elassona’dan 7 kilometre uzaklıkta bir bölge olan ve yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen ana depremden sonra 6 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi. Önümüzdeki saatlerde ana depreme benzer güçlü artçı sarsıntılar olabileceğine dair uyarıda bulunuldu.
Mesochori’de bir ev yıkıldı
Depremde Mesochori köyünde bir evin yıkılması sonucu evde yaşayan bir kişi göçük altında kaldı. Özel Afet Yönetim Birimleri tarafından kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Köyde birçok evin ağır hasar gördüğü ve bir kilisenin de yıkıldığı kaydedildi.

Hasar gören 2 okulda can kaybı yaşanmadı
Damasi köyünde bulunan bir okul deprem nedeniyle büyük hasar görürken, Covid-19 önlemleri nedeniyle okullar kapalı olduğundan yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Vlachogianni köyünde bulunan okulun ise bir kısmı tamamen yıkıldı. Öğrenciler, okulu kısa sürede terk etmeyi başardığı için kimse zarar görmedi. Sismologlar, yaralanma riski nedeniyle okulların yarın kapatılması ve depremden etkilenen bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Depremin merkez üssünün yanı sıra Attika, Selanik ve Kozani bölgelerinde de iletişim alanında büyük sorunlar yaşandı.
Hükümet heyeti ziyarette bulunacak
Devlet Bakan Yardımcısı Theodoros Livanios, Altyapı Genel Sekreteri George Karagiannis ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’tan oluşan hükümet heyetinin deprem bölgesine ziyarette bulunacağı açıklandı.

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