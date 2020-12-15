Yunanistan askeri harcamayı 5 kat artıracak

Bu meblağ, 2020'deki harcamanın beş misline tekabül ediyor.Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Mitsotakis liderliğindeki hükümet, 2021 yılı için 2,5 milyar euro askeri harcama yapılması doğrultusundaki bütçe planını sundu.

Bütçe planının bu akşam saatlerinde parlamentoda tartışıldıktan sonra onaylanması bekleniyor. Yunan medyası, Mitsotakis'in parlamentoda çoğunluğu elinde tutması nedeniyle planın önünde büyük bir engel olmadığını belirtiyor.

Sunulan planda öngörülen meblağ parlamentoda kabul edilirse, Yunanistan 2021'de 2020'ye kıyasla beş kat fazla askeri harcama yapacak.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Ankara-Atina arasında Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle yaşanan gerginlik üzerine geçen aylarda savunma harcamasını artırmayı planladıklarını açıklamıştı.

Fransa'dan yeni savaş uçakları alınacak

Yunanistan'ın bu doğrultuda Fransa'dan satın alacağı 18 Rafale tipi savaş uçağına ilişkin anlaşmanın önümüzdeki hafta Fransız Savunma Bakanı Florence Parly'nin de katılacağı bir törenle imzalanması bekleniyor.