Yunanistan Askerlerinin Serbest Bırakılmasından Memnun

Savunma Bakanı, askerlerin serbest bırakılmasının iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olmasını umut ettiğini söyledi.

Yunanistan-Türkiye sınırından Edirne’ye giren ve Mart ayından bu yana tutuklu bulunan iki Yunan askerini serbest bırakıldı.

Askerlerin serbest bırakılma koşullarının ne olduğu her iki ülke

Sağlık kontrolundan geçen askerler Yunan hükümetinin gönderdiği uçakla ülkelerine döndü.

Askerleri havaalanında Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos karşıladı.

Savunma Bakanı, askerlerin serbest bırakılmasının iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olmasını umut ettiğini söyledi.

İki Yunan askeri, Mart ayında Edirne üzerinden Türkiye topraklarına girmişlerdi.

Askerler sınırı yanlışlıkla geçtiklerini savunurken, Türk mahkemeleri askerleri casusluk suçlamasıyla tutukladı.

Süreç Türkiye-Yunanistan arasında gerginliklere yol açmıştı.

Öte yandan Türkiye halen, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan’a sığınma başvurusunda bulunan 8 askerin iadesini talep ediyor.

